Una vita anticipazioni: Aurelio vuole Anabel, che cosa spera di ottenere?

Marcos fa finta di nulla ma in realtà non vede l’ora di scoprire che cosa è successo a Felicia in modo da potersi vendicare. Ha tanti nemici, per cui non può escludere nessuno dalla lista di persone che potrebbero voler fargli del male, usando la morte di una persona che lui ama. Mendez riuscirà a scoprire chi ha avvelenato Felicia e perchè? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 15 marzo 2022. Nel pomeriggio di domani potremo seguire la seconda parte dell’episodio 1345 della soap spagnola che tanto piace al pubblico di Canale 5. Non ci resta che scoprire quello che accadrà…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 15 marzo 2022

Aurelio racconta a Genoveva che Marcos, in passato, era un mercenario di Don Salustiano e che di certo non vorrà che questi dettagli scabrosi vengano a galla. Parla anche di sicari che lavoravano proprio per lui, insomma non era un uomo raccomandabile. Genoveva quindi si rende conto che non è un uomo semplice con cui trattare ma andrà avanti per la sua strada. Ramon parla con Liberto della proposta che Antonito ha ricevuto e gli rivela che il giovane non sa se accettare perchè ha paura di prendere l’aereo per volare in Marocco…Alodia e Casilda restano sorprese vedendo che Soledad si è comprata dei vestiti nuovi, che sembrano anche molto costosi. Bellita sembra essere molto felice da quando suo nipote Ignacio è arrivato in città, ma siamo sicuri che il giovane non stia nascondendo nulla? Natalia non vuole che Anabel venga ferita da Aurelio ma l’uomo ha in mente una strategia… con una scusa, i Quesada attirano la Bacigalupe in un luogo isolato. Anabel capisce subito che la gita al maneggio e l’incontro con Aurelio non sono proprio una casualità. Ma quali sono le intenzioni di Aurelio? Lo scopriremo nella prossima puntata di Una vita…