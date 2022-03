Beautiful anticipazioni: il segreto di Steffy e Liam rivelato, la gravidanza mette tutti ko

Che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, 17 marzo 2022. Grandi colpi di scena a Los Angeles e situazioni che nessuno si aspettava. Hope stenta ancora a credere a quello che le sue orecchie hanno dovuto sentire e prova a capire come comportarsi. La cosa che le fa male è sapere che suo marito, non solo ha avuto una notte di passione con Steffy ( e che anche lei ha tradito la loro amicizia) ma che potrebbe persino provare qualcosa per lei. E mentre al figlia di Brooke sembra lontana dal voler perdonare Liam, Finn invece si schiera dalla parte di Steffy o almeno così sembrerebbe.

Zoe (Kiara Barnes) nega di sentirsi minacciata dalle belle cose che stanno accadendo nella vita di Paris (Diamond White).Paris insinua che Zoe sia più attratta dallo status di Carter (Lawrence Saint-Victor) e dei Forrester che da genuini sentimenti nei loro confronti. E’ molto evidente quindi il perchè le due sorelle non vadano molto d’accordo…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 marzo 2022

Hope sembrava quasi decisa a perdonare Liam, dopo aver ascoltato le sue scuse e le sue giustificazioni. La ragazza era pronta a mettere davanti a tutto la famiglia, i bambini. Ma Liam non le aveva ancora detto gli altri dettagli. Una cosa non di poco conto, visto che si tratta della gravidanza di Steffy. E alla fine Spencer deve confessare: Steffy è incinta e il figlio che aspetta, potrebbe essere suo. Questa ennesima verità manda ko Hope, che adesso, non sa davvero che cosa fare. La stessa verità deve essere raccontata a Finn: Steffy dice quindi al dottore che è incinta, che è sicura che il figlio che aspetta sia il suo ma che ci sono possibilità che possa essere anche di Liam…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 17 marzo 2022 su Canale 5 come sempre alle 13,40.