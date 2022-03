Una vita anticipazioni: Anabel scopre tutto. Daniela al telefono, con chi parla?

Siete pronti per scoprire che cosa accadrà nella prossima puntata di Una vita? E allora siete nel posto giusto per le nostre anticipazioni che ci permettono di scoprire proprio tutto quello che accadrà domani, nell’episodio del 17 marzo 2022. In onda la seconda parte dell’episodio 1346 di Acacias 38, alle 14,10 come sempre, su Canale 5. Avrete visto che Aurelio e Natalia continuano ad andare avanti con il loro piano, mentre Anabel si lascia conquistare. Nessuno sa che cosa ci faccia Mendez nel quartiere, per il momento l’ex ispettore non può dire di esser stato assunto da Marcos per le indagini sulla morte di Felicia. Daniela ha letto di nascosto il telegramma che Sabina ha ricevuto, di che cosa si parlava? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 17 marzo 2022

Casilda continua ad avere dei sospetti su Soledad e ne parla con Fabiana: come ha fatto a comprarsi quei vestiti così costosi? La cameriera, per giustificarsi, ha raccontato alle sue amiche di aver vinto alla lotteria ma le altre donne di Acacias 38 non sembrano credere a questa versione dei fatti… Indalecia invita Jacinto a pranzo cercando di prenderlo per la gola ma, quando sembra che l’uomo stia per cedere, li sorprende la zia Benigna, tornata di sorpresa ad Acacias. Josè Miguel dice a Bellita che non si fida di Ignacio, ma, dopo che la moglie gli spiega perché ci tiene ad aiutarlo, cede e lo accetta a casa sua. Miguel ascolta per caso la conversazione di Daniela che sta parlando al telefono con qualcuno, dei suoi nonni. Intanto Anabel torna prima a casa e scopre quello che mai avrebbe immaginato: vede suo padre e Soledad in atteggiamenti intimi. Mette insieme tutti gli eventi degli ultimi tempi e comprende che i due hanno una relazione…Come reagirà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, alle 14,10 su Canale 5.