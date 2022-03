Una vita anticipazioni: cosa nasconde Ignacio? Josè non riesce a fidarsi

Come reagirà Anabel dopo aver visto suo padre e Soledad in atteggiamenti intimi? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 18 marzo 2022. Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita, le domestiche di Acacias 38 non riescono più a credere a Soledad. Fabiana e Casilda sospettano di lei: dove ha preso tutti i soldi per i vestiti nuovi che si è comprata? Inoltre Casilda ha scoperto che Soledad teneva nascosto sotto il letto un vestito di Felicia, non lo aveva portato alla parrocchia…Perchè lo ha fatto, solo una dimenticanza o c’è altro? Non ci resta che scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Una vita di domani con le anticipazioni. In onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1347 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama del 18 marzo 2022

Nonostante sia scossa per quello che ha visto, Anabel decide di non dire nulla a suo padre che apre la porta, non sapendo che in realtà la ragazza ha visto lui e Soledad insieme. Come mai la giovane ha preso questa decisione? Forse ci si aspettava da lei una reazione diversa e invece…Miguel è sospettoso dopo che ha colto Daniela fare una telefonata dal ristorante, ma la ragazza inventa una scusa apparentemente credibile. Il nipote di Sabina l’ha sentita parlare ma non sa che cosa stesse dicendo per cui non può fare molto, anche se decide di drizzare le orecchie…Benigna si presenta senza preavviso ad Acacias mettendo Jacinto in agitazione; pare che la donna, allertata da alcune voci, voglia sorvegliare il portinaio e Indalecia.

Lolita si tranquillizza dopo avere ricevuto un telegramma da Antonito, ma poi ascoltando Ramon scopre che la missione per cui è partito è più pericolosa di quanto immaginasse. Genoveva accetta di mettersi in affari con i Quesada e lo comunica ad Aurelio. Josè ha accettato di accogliere Ignacio in casa ma questo non significa che si fidi di lui anche se il giovane fa di tutto pur di provare a conquistare la sua fiducia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 18 marzo 2022 come sempre alle 14,10 su Canale 5.