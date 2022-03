Una vita anticipazioni: Aurelio e Natalia manipolano Anabel fragilissima, che cosa vogliono?

Iniziamo con una informazione di servizio: Una vita, almeno per questa settimana, non andrà in onda nè al sabato nè alla domenica. Mediaset cambia il palinsesto del fine settimana, a causa di Amici che non andrà più in onda alla domenica pomeriggio. Domani ritornerà Anna Tatangelo con il programma Scene da un matrimonio, che andrà in onda subito dopo Beautiful. Questo significa che Una vita torna in onda lunedì. Per cui le nostre anticipazioni ci rivelano proprio quello che accadrà nella puntata di Una vita in onda il 21 marzo 2022. Pronti per scoprire le ultime news e le anticipazioni? Vediamo quello che accadrà nella seconda parte dell’episodio 1347 di Acacias 38, ricordandovi che si torna in onda lunedì prossimo come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama del 21 marzo 2022

Anabel sorprende Marcos e Soledad in focosa intimità ma con il padre fa finta di niente, anche se la delusione la rattrista molto . Marcos al momento non immagina che sua figlia lo abbia visto mentre era intento a baciare la sua cameriera… Aurelio non perde occasione per confortarla e avvicinarsi sempre di più a lei; Natalia intanto, su ordine del fratello, sta per rivelare all’amica alcune scomode verità su Marcos, ma le due vengono interrotte da Miguel, che desidera parlare in privato con Anabel. Fabiana continua a sospettare di Soledad e rivela a Casilda che andrà in fondo a questa storia, non riesce proprio a credere che abbia vinto alla lotteria…Fabiana, dopo qualche ricerca, scopre che Soledad non ha comprato nessun biglietto della lotteria ed è decisa a smascherarla. Natalia non riesce a ottenere quello che voleva…

