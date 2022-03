Beautiful anticipazioni: Natale amaro per la famiglia Forrester dopo lo scandalo Steffy-Liam

Curiosi di sapere che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domenica? Si torna in onda anche alla domenica da questa settimana, subito prima di Scene da un matrimonio e le nostre anticipazioni ci raccontano tutto quello che succederà a Los Angeles dove, dopo le rivelazioni di Liam e Steffy, c’è stato un vero e proprio tsunami. Quali saranno le decisioni delle persone coinvolte in questa storia? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per il 20 marzo 2022.

Zoe (Kiara Barnes), sentendosi sotto pressione per il fatto che Carter (Lawrence Saint-Victor) vorrebbe fissare una data per le nozze, cerca di sondare il terreno con Zende (Delon De Metz): si era sognata la chimica tra loro o lui ricambia davvero un interesse per lei?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 marzo 2022

Finn (Tanner Novlan) non trova compassione per quanto fatto da Liam (Scott Clifton): avrebbe potuto leccarsi le ferite ovunque, magari anche a casa da solo, ma invece, appena ha creduto di aver trovato una scusa, si è rivolto a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), spazzando via gli sforzi che la ragazza ha fatto per liberarsi dal circolo vizioso che da anni la lega all’ex marito. Non solo, l’ha fatta anche bere. Finn davvero, non riesce proprio a sopportare tutto questo mentre Liam, prova a voltare pagina, portando la sua attenzione sul lavoro ma non è affatto semplice…

Ovviamente Hope la pensa in modo diametralmente opposto e ancora una volta, dà la colpa a Steffy, non riuscendo forse a essere pienamente obiettiva, ma succede sempre quando c’è Liam di mezzo…Hope (Annika Noelle) non è disposta a credere alle buone intenzioni di Steffy e la accusa di aver volutamente riempito i bicchieri di Liam, pur di cogliere l’occasione di prenderselo.

È la vigilia di Natale e i Forrester si riuniscono nella casa di famiglia per ricordare Stephanie e per poter apprezzare insieme tra parenti e amici la vera essenza del Natale. Il clima non è però dei migliori…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta il 20 marzo 2022 su Canale 5.