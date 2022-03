Una vita anticipazioni: Genoveva non sospetta di Aurelio e Natalia ma i due hanno un piano

Una vita torna alla domenica pomeriggio: domani andrà in onda infatti alle 15,55 circa. Una puntata posta in una collocazione un po’ strana: la soap spagnola andrà infatti in onda subito dopo Scene da un matrimonio e prima di Verissimo. Le nostre anticipazioni ci raccontano quindi quello che accadrà nella puntata del 20 marzo 2022, vedremo la prima parte dell’episodio 1348 di Acacias 38. Abbiamo lasciato Anabel molto provata: la ragazza stava per confessare a Natalia quello che ha visto in casa, quello che suo padre stava facendo con Soledad ma l’arrivo di Miguel ha impedito che dicesse tutto. Natalia quindi per il momento non ha scoperto niente di rilevante. Marcos dal canto suo non immagina che sua figlia lo abbia visto mentre baciava Soledad…

E domenica pomeriggio che cosa succederà? Scopriamolo insieme con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 20 marzo 2022

Miguel ha chiesto alla sua ex fidanzata di parlare di quello che sta succedendo tra loro. Soffre ancora per la fine di questa storia e pensa che per loro possa esserci un futuro diverso. Ma Anabel rifiuta la proposta di Miguel di tornare insieme, dicendogli che non lo ama più. Gli dice anche che troverà una ragazza speciale che possa amarlo per come merita…Susana riceve un cappellino inviato da Armando insieme a una lettera d’amore. La donna lo mostra subito a Liberto e a Rosina che però sono ancora convinti che Armando stia nascondendo qualcosa. Lolita, per proteggere Antonito nel viaggio in Marocco, regala un chorizo a Padre Hilario in cambio di preghiere. Josè Miguel accompagna Ignacio a conoscere il quartiere e i residenti; il giovane si fa benvolere da tutti. Ma il marito di Bellita non riesce ancora a fidarsi del giovane e pensa che la sua permanenza ad Acacias 38 possa nascondere qualcosa…Natalia e Aurelio parlano di quello che devono fare anche con Genoveva. Genoveva acquista azioni della società Quesada-Bacigalupe da Aurelio, ma non vuole che si sappia.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domenica alle 16 circa su Canale 5.