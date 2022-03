Una vita anticipazioni: Natalia rivela una verità scioccante ad Anabel, cambia tutto?

Una vita ci fa compagnia al fine settimana anche la domenica, seppur con un episodio un po’ più breve del solito! E allora tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà nella puntata di domani, 21 marzo 2022, con una nuova puntata della soap di Canale 5. In onda come sempre al lunedì alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1348 della soap spagnola. Come avrete visto nelle ultime puntate, Anabel ha deciso di far finta di nulla e non dire a Marcos che lo ha visto insieme a Soledad. La ragazza è stata anche fermata da Miguel che le ha chiesto di voltare pagina e ricominciare insieme. Anabel però non lo ama e non ha voluto accettare la sua proposta, è anche invaghita di Aurelio? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni: ecco per voi le ultimissime ad Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama del 21 marzo 2022

Per Anabel cercare di comportarsi normalmente con Soledad non è semplice e quando la cameriera le chiede se stia anche cercando di evitare suo padre, la ragazza capisce che deve cambiare atteggiamento…Soledad dal canto suo inizia a sospettare.

Per scegliere le canzoni della raccolta di suoi successi, Bellita chiede aiuto alle signore di Acacias. Rosina e Susana sono felicissime di aiutare la cantante in questa vicenda. Daniela consola Miguel, dopo che il giovane ha ricevuto il no di Anabel che non vuole stare con lui. Josè Miguel accompagna Ignacio a conoscere il quartiere e i residenti; il giovane si fa benvolere da tutti.

Incalzata da Benigna, Indalecia abbandona la portineria ma resta nel quartiere. Quando Anabel nega di poter amare Aurelio perché lo ritiene complice dell’uccisione di Carlos Armijo, Natalia le rivela che anche Marcos è implicato nel delitto. Anabel stenta a credere che sia vero…