Beautiful anticipazioni: Finn avverte Liam, Spencer deve stare molto attento

Dopo la puntata natalizia speciale di Beautiful, la storia riprende da dove avevamo lasciato: Hope decisa a dare la colpa di tutto quello che è successo a Steffy. Per lei infatti è stata la Forrester a provocare Liam. Eppure Finn le ha fatto notare che un altro uomo al suo posto, vedendo la moglie baciare un altro, sarebbe entrato per discutere o per spaccare la faccia all’altro, in questo caso a Thomas. Liam non lo ha fatto, perchè? Perchè è andato subito da Steffy? Questa domanda a quanto pare a Hope non interessa. Lei adesso vuole solo una cosa: che la Forrester stia lontana da suo marito. Le cose però, come rivelano anche le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 22 marzo 2022, non sono affatto semplici, anzi.

Finn (Tanner Novlan) ha un avvertimento per Liam (Scott Clifton): se il padre del bambino è lui – ovvero proprio il dottor Finnegan – il rapporto del giovane Spencer con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dovrà cambiare, nel senso che i giorni in cui la usava come ruota di scorta sono finiti. Finn vuole continuare a stare accanto a Steffy ma non vuole che Liam faccia parte della loro vita, in nessun modo…Non sarà così semplice visto che in ogni caso, se anche il bambino che Steffy aspetta fosse di Finn, lei e Liam hanno già una figlia da crescere insieme.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 marzo 2022

Hope (Annika Noelle) continua a non credere che Steffy voglia Finn e non Liam. La figlia di Brooke per l’ennesima volta ha scelto di fidarsi di suo marito senza andare a fondo… Nascondendosi dietro l’amicizia con Carter (Lawrence Saint-Victor), che rappresenta un confine che lui non oltrepasserebbe mai, di fatto Zende (Delon De Metz) rinnega i sentimenti che aveva mostrato per Zoe (Kiara Barnes). Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta in onda domani, 22 marzo 2022 come sempre alle 13,40 su Canale 5.