Beautiful anticipazioni: Hope non perdona Steffy, di chi è il figlio che aspetta?

Giornate difficili a Los Angeles per Liam, per Steffy ma anche per Finn e Hope che stanno affrontando un vero e proprio ciclone. Un tradimento può infatti anche essere perdonato ma qui c’è una gravidanza di mezzo e le cose sono più complicate del previsto. Cosa faranno quindi i protagonisti di questa vicenda? Lo scopriamo con le anticipazioni che come sempre ci rivelano la trama della puntata di Beautiful che andrà in onda domani, 23 marzo 2022.

I giuramenti di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non sembrano convincere Hope (Annika Noelle), certa che la sorellastra speri che il bimbo che aspetta sia di Finn (Tanner Novlan): la sua relazione con il medico è iniziata da pochi mesi, mentre ha passato anni a cercare di costruire una vita con Liam (Scott Clifton)… Hope davvero non si fida più di Steffy, pensava che fossero amiche, ma adesso pensa che la colpa di tutta questa situazione sia sua. Eppure è stato Liam a correre da lei, dopo aver pensato di aver visto sua moglie baciare Thomas. Hope però questa domanda sembra non porsela, nonostante Finn le abbia più volte fatto notare che quell’atteggiamento di Liam, non è affatto normale…

Beautiful anticipazioni: la trama della puntata di domani 23 marzo 2022

Finn addossa tutte le colpe di quanto accaduto a Liam e alla sua convinzione di avere diritti di possesso su Steffy. Per il medico, Liam ha sempre giocato con le vite di Hope e Steffy. Una posizione nettamente diversa da quella di Hope che invece, continua per la sua strada e dà la colpa di quanto accaduto alla figlia di Ridge. E anche quando Steffy ribadisce che farà il test del dna solo per scrupolo, perchè è davvero chiaro che sia di Finn, Hope non riesce a credere nella sua buona fede. Continua a essere convinta che Stefft voglia tornare insieme a Liam…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.