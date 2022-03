Una vita anticipazioni: Anabel accusa suo padre, Felipe è tornato. Cosa vuole l’avvocato?

Anabel è sopraffatta da tutto quello che le sta succedendo e ovviamente, si nota che la ragazza è molto tesa. Mentre Marcos non si preoccupa più di tanto, Soledad capisce invece che la ragazza potrebbe sospettare qualcosa…Cosa succederà quindi nella puntata di Una vita in onda domani, 23 marzo 2022? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio quello che accadrà nella puntata di domani della soap spagnola. Una vita ci aspetta come sempre alle 14,10 e domani vedremo in onda la seconda parte dell’episodio 1349 di Acacias 38 con una clamorosa novità: in città è tornato Felipe. Come la prenderà Genoveva, quale sarà la reazione della donna e soprattutto, che cosa vuole l’avvocato adesso?

Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 marzo 2022

Durante una discussione, Indalecia afferma che Marcelina aveva avuto una relazione con Remigio, il sagrestano del paese. Jacinto è sconvolto. Ignacio sembra sentirsi sempre più a suo agio e fa conoscenza anche di Daniela ma la bella cameriera italiana sembra avere occhi solo per Miguel, che cosa sta nascondendo? Anabel decide di affrontare Aurelio e gli chiede di essere sincero, di raccontarle tutto quello che è successo davvero. Aurelio le conferma che don Salustiano e don Marcos sono i mandanti dell’omicidio di Carlos Armijo. L’uomo le spiega i dettagli e le racconta come sono andate le cose. Anabel sembra credere alle sue parole. La ragazza torna a casa sconvolta e racconta a suo padre tutto quello che le è stato riferito. Genoveva sta uscendo di casa in compagnia di Natalia e non si aspettava di certo di fare un incontro inatteso. Ad Acacias 38 è tornato Felipe…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 23 marzo 2022 su Canale 5.