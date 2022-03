Beautiful anticipazioni: l’ultimatum di Finn a Steffy, la decisione di Liam e Hope

Finn sembra avere le idee molto chiare e ci tiene sin da subito a mettere anche i puntini sulle i sia con Steffy che con Liam. Al dottore non interessa nulla del passato, di quello che c’è stato tra loro, adesso si scrive un nuovo capitolo e non c’è posto per Liam nella vita di Steffy. Sarà fatto? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che come sempre, ci rivelano la trama della puntata di domani, 24 marzo 2022. Finn ha perdonato Steffy per tutto quello che è successo tra lei e Liam ma non vuole avere nulla a che fare con Spencer e soprattutto non vuole che la Forrester abbia a che fare con il suo ex marito.

In queste puntate, come vi sarete accorti, c’è anche una sorta di cross over con un’altra soap, Febbre d’amore. Summer Newman ha interrogato Wyatt sulla sua passata relazione con Sally Spectra, che ora lavora con lei alla J.V.C. a Genoa City. Pare evidente che Summer stia cercando del marcio sulla stilista e sui motivi che l’hanno spinta ad abbandonare i giganti della moda di Los Angeles per trasferirsi a Genoa City nel Wisconsin. Wyatt non ha, però, voluto rovinare la nuova vita della sua ex con informazioni sui suoi errori passati; Flo, invece, coglie l’opportunità avvicinandosi a Summer.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 marzo 2022

Steffy giura al medico di essere innamorata di lui e di volere che questo bambino sia suo. Finn, tuttavia, la interroga sull’entità dei suoi sentimenti per Liam: se il giovane Spencer è il padre del bambino, potrebbe riaccendere l’amore di Steffy per l’ex marito? Finn vuole costruire qualcosa con Steffy ma deve essere chiaro a tutti che il nome di Liam deve scomparire dalla sua vita per sempre. Steffy è davvero disposta a farlo, anche se scoprisse che il figlio che aspetta è di Liam? Potrebbe accettare di diventare la moglie di Finn e di costruire una famiglia con lui? A differenza di Finn, Hope sembra essere più morbida verso Liam, la ragazza si è infatti convinta che è stata tutta colpa di Steffy.

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Beautiful! Appuntamento a domani, come sempre alle 13,40 per un nuovo episodio della soap americana su Canale 5.