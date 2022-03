Una vita anticipazioni: il ritorno di Felipe ad Acacias 38 e le indagini di Marcos su Felicia

Grandi colpi di scena nelle ultime puntate di Una vita in onda in Italia. Avrete visto che Felipe è tornato ad Acacias 38 e caso ha voluto che la prima persona incontrata fosse proprio Genoveva…La bella Salmeron non si è fatta intimidire, anzi…Ma che cosa vuole l’avvocato adesso, come mai ha fatto ritorno ad Acacias 38? Iniziamo a parlarvi anche di questo, con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 24 marzo 2022. In onda su Canale 5, come sempre alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1350 di Acacias 38. Anabel come avrete visto, sempre più manipolata da Natalia e da Aurelio, ha deciso di affrontare suo padre che sembra essere sconvolto dal fatto che sua figlia possa credere alla versione data dall’uomo. Ma Anabel sa che suo padre può essere capace di mentire, visto che ha una relazione con Soledad della quale non le ha detto nulla…

Ma vediamo adesso le ultime news da Acacias 38 e le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 24 marzo 2022

Alodia sembra essersi presa una bella cotta per Ignacio, sarà corrisposta dal nipote di Bellita o il suo cuore si spezzerà? Miguel è turbato perché suo nonno non è ancora tornato dal suo viaggio, ma Sabina riesce a tranquillizzarlo. Anabel e Marcos hanno un’accesa discussione dopo che lei lo accusa di avere ordinato l’uccisione di Carlos. La ragazza fa le valige per andarsene da casa.… Felipe viene accolto con gioia da tutti i vicini. Liberto spiega a Felipe che si erano preoccupati, non ricevendo sue notizie ma che adesso sono davvero felici di vederlo di nuovo ad Acacias 38. Anche Miguel accoglie con piacere il ritorno del suo collega in città… Ignacio dice a Bellita di avere problemi di soldi per pagare l’università e lei si offre subito di aiutarlo. E’ questo che voleva il ragazzo da sua zia, i soldi? Soledad cerca di consigliare a Marcos come comportarsi con Anabel ma l’uomo non vuole sentire ragioni. Indalecia tenta ancora di sedurre Jacinto, ma lui le fa capire che ama Marcelina e che le sarà sempre fedele. Senza che Anabel sospetti nulla, Marcos continua a indagare sulla morte di Felicia e inizia a credere che ci sia lo zampino di Aurelio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 24 marzo 2022 su Canale 5 come sempre alle 14,10.