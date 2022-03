Una vita anticipazioni: Anabel in punizione, Marcos indaga: Natalia e Aurelio hanno ucciso Felicia?

Puntualissime anche oggi le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata di domani, 25 marzo 2022? Come avrete visto negli ultimi episodi è successo davvero di tutto. Ad Acacias 38 è tornato Felipe, anche se al momento non si sa quelle che sono le sue intenzioni…Anabel ha deciso di credere alla versione di Aurelio e pensa che Marcos sia un assassino. Soledad ha capito che la ragazza è a conoscenza della loro relazione ma l’uomo, ha altro a cui pensare. Sta continuando a indagare sulla morte di Felicia e al momento, riesce a concentrarsi solo su questa vicenda…Josè continua a chiedere a Bellita perchè non abbia più avuto nessun rapporto con sua sorella, che cosa è successo tra loro ma la donna non vuole rispondere. Vorrebbe solo che Josè accogliesse Ignacio in famiglia come sta cercando di fare lei.

E adesso vediamo le anticipazioni, che ci rivelano proprio la trama di Una vita per la puntata di domani, 25 marzo 2022. Vi ricordiamo che andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1350 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 24 marzo 2022

Aurelio e Natalia si confrontano su quello che sta succedendo con Anabel. Inoltre parlano anche del ritorno di Felipe ad Acacias 38 e di come questa cosa possa in qualche modo distrarre Genoveva dagli affari a cui stanno lavorando insieme. Felipe e Fabiana parlano di quello che è successo in passato, l’avvocato la invita a provare a non pensarci. Indalecia tenta ancora di sedurre Jacinto, ma lui le fa capire che ama Marcelina e che le sarà sempre fedele. Anabel fa le valigie per andare via di casa e affronta suo padre, dicendogli che non può vivere in una casa in cui si continuano a raccontare solo tante bugie. Marcos ribadisce che non ha nulla a che fare con quello che Aurelio e Natalia le hanno raccontato ma la ragazza crede a loro. La discussione tra i due finisce malissimo e Marcos dà uno schiaffo a sua figlia e le impedisce di uscire di casa, mettendola in punizione. Marcos poi torna a concentrarsi sulla morte di Felicia e chiede a Soledad se nei giorni precedenti alla sua morte sia successo qualcosa di strano. Soledad non ricorda nulla di speciale, solo delle visite ricorrenti da parte di una persona. E quella persona a quanto pare è Natalia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.