Beautiful anticipazioni: Thomas stupisce Hope con il suo consiglio, cosa trama?

Che cosa succederà nella puntata di domenica di Beautiful? La soap americana torna nel pomeriggio di domenica di Canale 5 e le nostre anticipazioni ci rivelano proprio quello che succederà in questo appuntamento. Iniziamo proprio con la trama di Beautiful per la puntata di domani, 27 marzo 2022. Negli ultimi episodi avrete visto che Thomas ha scoperto quello che è successo tra Steffy e Liam e del tradimento che Hope ha subito. E’ successo però qualcosa che nessuno si aspettava. Il pubblico chiaramente, pensava che il figlio di Ridge avrebbe approfittato di questo momento per riportare Hope dalla sua parte, per farla avvicinare a lui e invece…Thomas (Matthew Atkinson) sorprende Hope (Annika Noelle) quando le suggerisce di perdonare Liam (Scott Clifton). Liam rivela a Wyatt (Darin Brooks) e Flo (Katrina Bowden) che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è incinta e che lui potrebbe essere il padre. Steffy dal canto suo continua a credere che in realtà sia Finn il padre del bambino che aspetta e al momento non ha messo in conto la possibilità che invece il suo secondo figlio possa essere di Liam.

Vediamo adesso che cosa succederà nella puntata di domenica di Beautiful. La soap andrà in onda prima di Scene da un matrimonio.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 marzo 2022

Finn continua a rassicurare Steffy su quello che sarà il loro futuro insieme e le dice che starà al suo fianco se lei è sincera e se davvero è arrivata a fare la sua scelta. Hope è ancora un po’ frastornata per le parole di Thomas, non si aspettava forse che il giovane le desse un suggerimento di quel genere. Ma siamo sicuri che le parole di Thomas non siano studiate alla perfezione per far credere a tutti che è un uomo diverso, ma che in realtà ci sia qualcosa dietro? Non ci resta che seguire Beautiful, tutti i giorni su Canale 5, per non perdere nessun minuto della soap americana. E per restare sempre aggiornati, continuate a leggere le nostre anticipazioni!