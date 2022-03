Una vita anticipazioni: Ignacio sta truffando Bellita? La decisione di Marcos

Quali saranno le prossime mosse di Aurelio e quelle di Marcos? L’uomo scoprirà chi ha ucciso Felicia avvelenandola? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 27 marzo 2022. Vi ricordiamo che la soap spagnola ci aspetta anche alla domenica in formato ridotto. Il programma andrà in onda dalle 16 alle 16,30 prima di passare la linea a Verissimo. Pronti quindi a scoprire che cosa succederà? Domani seguiremo la prima parte dell’episodio 1353 di Acacias 38. Indalecia e Benigna lasciano Acacias dopo aver scoperto che Jacinto sarà sempre fedele a Marcelina…Marcos sarà costretto a prendere una decisione importante in merito al futuro di sua figlia, non può accettare che Anabel creda alle parole di Aurelio e non si fidi di lui…Marcos è furioso, così tanto da puntare contro Aurelio una pistola per ricordargli come andarono realmente le cose. E dà una versione diversa da quella he l’uomo e Natalia hanno fornito ad Anabel…Ma vediamo adesso la trama della puntata di domani con tutti i dettagli.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 27 marzo 2022

Roberto fa ritorno ad Acacias e spiega alla moglie Sabina le ragioni del suo ritardo. Fa inoltre la conoscenza di Daniela, la nuova cameriera di origini italiane, che si rivela molto sveglia e perspicace. Liberto e Rosina soffrono nel vedere l’entusiasmo di Susana per il cappello che le hanno comperato facendole credere che sia un regalo di Armando e decidono di dirle la verità, alla fine lo faranno davvero? Hanno paura che la donna possa reagire in malo modo e magari ricadere anche di nuovo nel periodo di depressione che aveva già affrontato in passato. Ignacio prosegue le sue sessioni di “studio” notturne, senza destare i sospetti della zia Bellita, ma Alodia inizia ad avere dei dubbi. E quando lo rivede dopo la notte che ha passato con i suoi amici, comprende che forse non è poi così sincero con sua zia…Genoveva e Felipe si incontrano in strada e la donna lo invita a casa per parlare dell’annullamento del loro matrimonio. Carmen inizia a temere che Ramon non sia più innamorata di lei…