Beautiful anticipazioni: Steffy pronta a fare il test, chi è il padre di suo figlio?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata del lunedì di Beautiful? Come inizia questa settimana in compagnia della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 28 marzo 2022. Per quanto non apprezzi Liam (Scott Clifton), Thomas (Matthew Atkinson) ritiene che Hope (Annika Noelle) debba riflettere prima di mandare all’aria la famiglia che condivide con il marito. Ma siamo davvero sicuri che Thomas sia sincero, perchè sembra proprio che in questo suo tentativo di convincere Hope a perdonare Liam, ci sia molto altro…Dopo aver confermato la gravidanza con la ginecologa, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) rivela la necessità di un test di paternità. Steffy sembra essere più che convinta del fatto che sia Finn il padre del bambino che aspetta ma deve togliersi comunque ogni dubbio.

Liam non sa se Hope potrà perdonarlo, nel caso sia lui il padre del bambino….Hope però sembra aver dato la colpa di tutto quello che è successo a Steffy e non a suo marito.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 marzo 2022

Zoe (Kiara Barnes) riceve dei vecchi messaggi di Zende (Delon De Metz) in cui le chiedeva di non affrettare le cose con Carter (Lawrence Saint-Victor). E’ la prima volta che la ragazza li vede, come potranno cambiare quei messaggi la sua relazione con Carter ma anche quella con Zende? Finn sembra aver preso una decisione e vuole comunicarla a Steffy: anche se il bambino non dovesse essere suo, lui comunque resterà al suo fianco. Ma Liam, che ruolo dovrà avere nella loro vita? Il dottore sembra essere molto chiaro anche su questo: non c’è spazio per Spencer nelle loro vite…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda il 28 marzo 2022 su Canale 5 come sempre alle 13,40.