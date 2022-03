Beautiful anticipazioni: Steffy aspetta il test del dna, chi è il padre di suo figlio Finn o Liam?

Che cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? Come sempre ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle nuove puntate della soap di Canale 5. Iniziamo dalle anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 29 marzo 2022. Come avrete visto, nonostante le tante rassicurazioni di Liam, Hope continua a porsi delle domande alle quali non riesce a smettere di pensare. se è vero che un tradimento si potrebbe anche perdonare, come convivere con la consapevolezza che da quella notte di passione è nato un figlio, che in ogni caso, non può e non deve mai essere considerato un errore? Steffy è convintissima che il test del dna racconterà quello che lei sente, ossia che il figlio è di Finn per cui non sembra porsi neppure il problema…Intanto Zoe (Kiara Barnes) è sorpresa dai vecchi messaggi di Zende (Delon De Metz), mentre Carter (Lawrence Saint-Victor), ignaro, insiste per fissare la data delle nozze. E ora scopriamo le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, ecco per voi le ultime news da Los Angeles.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 marzo 2022

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) vorrebbe fare immediatamente il test di paternità, ma la sua ginecologa spiega che è ancora presto per avere un risultato attendibile: potrebbero dover aspettare settimane. Per la Forrester in realtà questa è solo una formalità perchè lei continua a essere convinta che non ci sia neppure una possibilità che il figlio che aspetta sia di Liam ed è per questo che non teme che questa situazione potrà avere delle conseguenze nella vita di tutte le persone coinvolte.

Liam (Scott Clifton) è sorpreso quando Hope (Annika Noelle) lo informa dei consigli di Thomas (Matthew Atkinson), verso il quale il giovane Spencer sente nonostante tutto ancora della diffidenza…Anche questa volta Liam sospetta e fa bene? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful quando capiremo anche se Thomas sta tramando alle spalle di tutti oppure è sincero…Continuate a leggere le nostre news e le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati!