Una vita anticipazioni: Genoveva ha un nuovo piano, Mendez indaga e Soledad sospetta

Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 29 marzo 2022 su Canale 5? Domani dovrebbe andare in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1354 di Acacias 38. Abbiamo lasciato Genoveva parlare con Natalia, la Salmeron sta chiedendo alla sua nuova amica che cosa pensa di Felipe come uomo. Che cosa vuole ottenere dalla ragazza? Genoveva non immagina che sta parlando con delle persone che sono scaltre almeno quanto lei, visto tutto quello che Aurelio e Natalia stanno tramando alle spalle di Anabel. Adesso però dobbiamo capire quanto la ragazza si farà coinvolgere in questa storia…Ma vediamo quindi le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani, 29 marzo 2022, appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 29 marzo 2022

Natalia sembra comprendere le richieste di Genoveva e sembra essere disposta ad aiutarla. La Salmeron mette subito in chiaro che le cose di certo, saranno più complicate visto che Felipe non è ingenuo come Antonito e che non sarà affatto facile sedurlo. Ma che cosa vuole ottenere Genoveva da questa storia? Per il momento, non possiamo ancora immaginarlo…Alodia si è resa conto che Ignacio non è sincero con Bellita ma preferisce non tradire la loro amicizia. Rosina non riesce a dire a Susana che è stata lei a mandarle il cappello e che Armando non si sta facendo sentire da tempo…Marcos continua la sua relazione con Soledad ma non le dice nulla delle indagini che sta portando avanti con Mendez per la morte di Felicia e così quando il commissario arriva in casa per farle delle domande, è abbastanza sorpresa. Ignacio continua a sperperare il denaro di Bellita…

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Una vita che ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5 domani.