Beautiful anticipazioni: Hope vuole sapere di chi è il figlio di Steffy prima di decidere ma è presto

Che gran pasticcio hanno combinato Steffy e Liam e adesso, uscirne non è semplice. Se per la Forrester le cose non sono così complicate, visto che Finn ha deciso di perdonarla senza pensarci troppo, diverso è l’atteggiamento di Hope. La ragazza a quanto pare, è anche disposta a perdonare suo marito per il tradimento ma non riesce a pensare a come sarebbe la loro vita se davvero il figlio che Steffy aspetta potesse essere il suo. Cosa succederà quindi adesso, Thomas riuscirà a insinuarsi in questa crepa del matrimonio aperta da Liam? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 30 marzo 2022.

Zoe (Kiara Barnes) rivela a Zende (Delon De Metz) che ha ricevuto solo ora i messaggi in cui il ragazzo le chiedeva di non affrettare le cose con Carter (Lawrence Saint-Victor). Quando la modella ha accettato la proposta di Carter, non sapeva quanto Zende fosse interessato a lei. Poi la ragazza si ritrova a parlare con Donna che, senza sapere che alle sue spalle ci fosse Carter, fa una lunga lista di complimenti per Zende…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 30 marzo 2022

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) spiega a Liam (Scott Clifton), Finn (Tanner Novlan) e Hope (Annika Noelle) che dovranno attendere per un test di paternità. Pensava che ci sarebbe voluto meno tempo ma la dottoressa è stata chiara: al momento non è ancora possibile conoscere l’identità del padre del bambino, ci sarà ancora da aspettare. Per cui Hope dovrà decidere se le sta bene questa situazione o se prenderà una decisione solo una volta che avrà saputo di chi è il figlio che Steffy aspetta…

Steffy si scusa di nuovo, assicurando di non aver voluto distruggere il matrimonio di Hope. Per quanto desideri che il padre sia Finn, non riterrà mai questo suo figlio una vergogna. Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 30 marzo 2022 su Canale 5.