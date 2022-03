Una vita anticipazioni: Ignacio sta prendendo in giro Bellita, Alodia lo smaschera?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita che ci rivelano come sempre tutto quello che succederà nelle prossime puntate. Siete pronti per scoprire i colpi di scena che ci aspettano con i nuovi episodi della soap spagnola? Iniziamo dalla trama della puntata di domani 30 marzo 2022, vedremo in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1354 di Acacias 38. Come avrete capito, Genoveva vuole che Natalia seduca Felipe anche se non è ancora molto chiaro il suo piano. La sorella di Aurelio però sembra essere pronta ad accettare questo “incarico”. Ignacio continua a sperperare i soldi di Bellita. Alodia in qualche modo ha capito che il ragazzo sta mentendo e vorrebbe dire tutto a sua zia ma non si sente di tradire la fiducia del giovane. Cosa accadrà quindi nelle prossime puntate? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 30 marzo 2022

Susana ha confessato a Rosina di essere pronta a lasciare Acacias 38 per andare a cercare Armando, vuole sapere che fine abbia fatto. Anabel e Marcos hanno un’altra discussione, l’uomo la invita a comportarsi come dovrebbe fare una ragazza della sua età . Non le rivela però nulla di quello che sta succedendo e non le dice che Felicia è stata avvelenata e che sospetta che Natalia e Aurelio possano essere immischiati in questa vicenda. Ramon ha chiesto aiuto a Lolita per far capire a Carmen che le vuole bene e la pensa sempre ma la donna non sembra apprezzare il regalo fatto dal Palacios. Soledad cerca di tranquillizzare Anabel. Miguel accarezza l’idea di entrare in un sindacato dei lavoratori per dare assistenza pro bono agli operai indigenti, ma Felipe gli consiglia di farsi prima una posizione.

Alodia si accorge che il giovane ha mentito ancora e gli chiede conto, ma lui riesce ad abbindolarla un’altra volta. Nonostante la domestica abbia capito che la puzza di fumo sugli abiti e il resto, non può arrivare da una biblioteca, decide comunque di non dire nulla ai suoi padroni, almeno per ora. Marcos parla con Soledad delle indagini per la morte di Felicia. Natalia inizia ad avvicinarsi a Felipe…Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Una vita che ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.