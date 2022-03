Beautiful anticipazioni: Bill prova a recuperare con Katie ma ignora la situazione di Liam

Una folle notte d’amore: Liam mai avrebbe pensato che dopo quelle ore passate insieme a Steffy la vita di tutti sarebbe cambiata e invece è successo. Perchè gli errori si pagano e lui e Steffy ne sanno qualcosa. Di chi è il bambino che la Forrester aspetta? Pare sia ancora troppo presto per scoprire quello che succederà e per il momento, non è tempo di conoscere il nome del padre del bambino di Steffy, cosa che sta tormentando non poco Hope…Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 31 marzo 2022. Come si chiuderà questo mese?

Ridge (Thorsten Kaye) accetta di fare da testimone a Carter (Lawrence Saint-Victor), ma sembra avere qualche dubbio sulla relazione dell’amico. Lo stilista interroga poi Paris (Diamond White), avendo notato come Zende (Delon De Metz) e Zoe (Kiara Barnes) si guardano…

Zoe interroga Zende per avere risposte sui suoi sentimenti: il giovane ammette che era interessato, ma ritiene sia troppo tardi visto l’impegno che lei ha preso con Carter. Come avrete visto poi, Bill continua a fare delle lusinghe a Katie, spera di ottenere qualcosa da lei?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 31 marzo 2022

Se Steffy, Liam, Finn e Hope sono stati travolti da una notizia che sta cambiando la loro vita e dalle situazioni che si fanno sempre più complicate, gli altri componenti della famiglia, almeno per il momento, non sanno nulla di quello che sta accadendo. Liam infatti ha parlato solo con Wyatt mentre Bill al momento non sa ancora niente. L’imprenditore è invece impegnato alla riconquista di Katie, la loda per tutto quello che fa per lui e per Will e in qualche modo, cerca di recuperare terreno, ce la farà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 31 marzo 2022. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.