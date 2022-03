Una vita anticipazioni: e se fosse stata Soledad ad avvelenare Felicia?

Susana ha stupito tutti: vuole lasciare Acacias 38 per andare a cercare Armando…Rosina e Liberto non se lo aspettavano e adesso non sanno che cosa fare e come reagire di fronte alla richiesta della donna. E’ possibile pensare che si metterà in viaggio da sola alla ricerca di suo marito? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita iniziando proprio dalla trama per la puntata di domani, 31 marzo 2022. Nelle prossime puntate della soap di Canale 5 vedremo anche come reagirà Felipe al corteggiamento di Natalia. La ragazza ha deciso di accettare la richiesta di Genoveva e ha iniziato ad avvicinarsi a Felipe. La Salmeron l’ha messa in guardia. Felipe non è ingenuo come Antonito e le cose per lei potrebbero essere molto più complicate. Nel frattempo Soledad ha scoperto che Felicia è stata avvelenata e che Mendez sta indagando sulla sua morte. Marcos sospetta di Natalia e di Aurelio, ma se invece fosse la domestica ad avere qualcosa a che fare con la morte della sua padrona?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 31 marzo 2022

Proprio mentre Susana si prepara a lasciare Acacias 38, Armando torna nel quartiere e viene accolto, non con grandi feste, da Liberto e Rosina. I due gli chiedono spiegazioni in merito a quello che è successo negli ultimi mesi. Mentre parla con i due scopre che Susana è però già andava via, alla volta di Vienna e decide di andare a cercarla...Soledad ha deciso di aiutare Anabel che è stata rinchiusa in casa senza il permesso di uscire da parte di Marcos e consegna da parte sua una lettera ad Aurelio. Tornata a casa la ragazza vuole sapere se l’uomo era emozionato nel ricevere la missiva e la cameriera le conferma che le è sembrato contento di avere sue notizie…Fabiana e Casilda, parlando con Alodia, scoprono del suo interesse per Ignacio e decidono di metterla in guardia: quel ragazzo non è la persona che fa per lei, meglio stargli lontano. Alodia però sembra essersi presa una bella cotta per il giovane nipote di Bellita tanto da nascondere alla sua padrona quello che ha scoperto.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5.