Beautiful anticipazioni: il nuovo triangolo Carter-Zende-Zoe manda su tutte le furie Ridge

Paris ha difeso la sorella quando Ridge ha espresso i propri dubbi su Zoe e Carter. Poi, però, dopo aver sentito Zoe esprimere i propri sentimenti a Zende, Paris affronta la sorella. Per le due ragazze è giunto il momento del faccia a faccia e si capirà anche quello che accadrà nelle prossime puntate di Beautiful da questa discussione, una rottura tra le due? Sembra essere sempre più evidente. Scopriamo quindi le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani, 1 aprile 2022, come inizierà questo nuovo mese in compagnia della soap di Canale 5? Un sospettoso Ridge parla con Zende del fidanzamento di Carter: lo stilista spiega al nipote di volere per l’amico una donna che gli sia leale…Nel frattempo Bill continua la sua danza di seduttore. Ha intenzione di riavvicinarsi a Katie e si sa, Spencer ottiene sempre quello che vuole. Anche questa volta Katie cadrà ai suoi piedi? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Senza dimenticare che al momento, sono ancora poche le persone a conoscere tutta la verità su quello che è successo tra Liam e Steffy…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 aprile 2022

Ridge chiede a Paris, che considera una ragazza onesta, dove sia finita sua sorella. In effetti Zoe sta tentando di convincere Zende a passare la notte con lei. Zende, però, rifiuta categoricamente. Ridge, alle prese con questa situazione intricata, non nota che nella sua famiglia sta succedendo qualcosa che lui mai avrebbe immaginato. E vale lo stesso anche per Bill, alle prese con un nuovo corteggiamento per Katie. I due padri non si rendono conto di quello che Liam e Steffy hanno combinato e ignorano i nuovi risvolti di questa situazione. Chi invece sa tutto è Thomas che però per il momento, ha preferito non agire…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 1 aprile 2022 su Canale 5.