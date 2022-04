Beautiful anticipazioni: Bill tenta l’approccio con Katie, Ridge indaga su Zoe

Funzionerà secondo voi il corteggiamento che sa un po’ di pressing di Bill verso Katie? Spencer non ha dubbi: loro due sono fatti per stare insieme ed è per questo che spera che sua moglie possa perdonarlo e possano tornare a essere una coppia. Katie al momento non sembra essere molto convinta ma si sa, Bill sa essere sempre molto persuasivo. Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani, 2 aprile 2022.

Vi ricordiamo che domani la soap di Canale 5 andrà regolarmente in onda alle 13,40…

A villa Forrester, Zende (Delon De Metz) riceve l’inaspettata visita di Zoe (Kiara Barnes), ancora decisa ad esplorare la possibilità di un sentimento tra loro. Intanto Paris (Diamond White), pur disapprovando il comportamento della sorella, continua a proteggerla quando Ridge (Thorsten Kaye) la interroga di nuovo circa i sentimenti di Zoe per Carter (Lawrence Saint-Victor).

Beautiful anticipazioni: la trama del 2 aprile 2022

Katie, nonostante tutti i bei discorsi di Bill sulla loro famiglia, su come lei sia speciale come madre e come moglie, non sembra essere intenzionata a perdonare suo marito dopo quello che è successo con Brooke. Ma siamo sicuri che la Logan non cederà alla corte del suo ex-non ex? Lo vedremo certamente nei prossimi episodi di Beautiful e sempre nelle prossime puntate della soap di Canale 5, capiremo meglio anche quello che accadrà tra Carter e Zoe. Ridge sembra essersi reso conto di come la ragazza non sia in realtà convinta di questo matrimonio e visto che dovrebbe esser chiamato a fare il testimone vuole capire fino in fondo cosa sta succedendo tra lei e Zende…

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Beautiful.