Beautiful anticipazioni: Ridge smaschera Zoe respinta da Zende, l’ultimatum

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 3 aprile 2022? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di questa puntata che ci aspetta in onda alla domenica! Come avrete visto in questi ultimi episodi Ridge si è reso conto, a differenza di Carter che sembra cadere dalle nuvole, che Zoe non ha proprio grandi slanci verso di lui e non sembra essere particolarmente emozionata o coinvolta in vista delle nozze. Ridge, che è un vecchio volpone, ha capito che la ragazza è attratta da Zende e vuole andare a fondo per evitare che il suo amico Carter commetta un passo falso. Katie (Heather Tom) si confida con Donna (Jennifer Gareis) raccontandole di aver respinto le nuove scuse di Bill (Don Diamont). Ed effettivamente Ridge si rende conto di non aver sbagliato quando va da Zende e ci trova anche Zoe; il tentativo della ragazza è fallito ma il Forrester sembra aver capito davvero tutto…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 aprile 2022

Bill sembra essere un po’ scoraggiato, pensava che Katie avrebbe reagito in modo diverso al suo corteggiamento e invece non sembra aver fatto centro. Wyatt e Flo provano quindi a incoraggiarlo, e lo invitano a non arrendersi, era solo il primo tentativo fatto…Ridge, avendo notato l’attrazione tra Zende e Zoe, affronta prima Zende e poi Paris sull’argomento. Ridge, infatti, è preoccupato che stia succedendo qualcosa tra Zende e Zoe alle spalle di Carter. Quando Ridge smaschera le mosse di Zoe è molto severo con lei e le dà anche un ultimatum, non accetta questo comportamento.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 3 aprile 2022. La domenica la soap andrà in onda come sempre alle 14 circa dopo l’Arca di Noè.