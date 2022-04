Una vita anticipazioni: che fine ha fatto Antonito, è morto in missione?

Che cosa vedremo nella puntata di Una vita che ci aspetta domani pomeriggio alle 16 su Canale 5? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, 3 aprile 2022. Nella prossima puntata di Una vita, capiremo che cosa faranno Josè e Bellita con Ignacio? Il ragazzo ammetterà di aver raccontato una serie di menzogne? E Antonito, che cosa ne è di lui, sta bene oppure è rimasto gravemente ferito? Lolita e tutta la famiglia sono ovviamente molto preoccupati per quello che sta succedendo. Cosa succederà ora? Lo scopriamo con le anticipazioni per l’episodio di Una vita di domani, ci aspetta la prima parte del capitolo 1358 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 3 aprile 2022

A quanto pare la nostra cameriera non è sempre stata molto sincera ed era in combutta con Aurelio ma le cose stanno cambiando…Soledad rifiuta il pagamento di Aurelio per averlo aiutato a conquistare Anabel e gli giura che sarà sempre fedele a Marcos. Questo però non può che farci pensare che forse, anche lei, potrebbe avere qualcosa a che fare con la morte di Felicia e con il suo avvelenamento. Il Ministero conferma ai Palacios che il deputato “A.P.R.” non rischia la vita. La famiglia è contenta e ansiosa di rivederlo, ma alla fine si scopre che non si tratta di Antonito, bensì di un deputato con le sue stesse iniziali; per quanto riguarda Antonito, non è tornato in Spagna insieme ai suoi compagni di missione e non si sa dove sia. Anabel torna a fantasticare sulla sua relazione con Aurelio, sempre più convinta che sia l’uomo da sposare, la persona che vuole al suo fianco. Liberto e Rosina finalmente sembrano essere più sereni sapendo che per Susana tutto è andato nel migliore dei modi. In un confronto con Soledad, la ragazza le rivela che sa tutto: sa che lei e suo padre hanno una relazione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, alle 16 come sempre di domenica.