Beautiful anticipazioni: il matrimonio tra Carter e Zoe si farà?

Che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Lo scopriamo come sempre con le ultimissime che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama del prossimo appuntamento con la soap americana più amata in Italia. Pronti per le anticipazioni di domani, 4 aprile 2022? Scopriamo insieme come andranno avanti le “indagini” di Ridge che ha deciso di andare fino in fondo per capire se Zoe prova davvero qualcosa per Carter ed è giusto che i due si sposino oppure se sta giocando, visto lo strano feeling che sembra essere nato con Zende. Paris (Diamond White), a disagio con Carter, non sa se dirgli o meno la verità sulle incertezze della sorella. L’arrivo di Donna interrompe tutto e alla fine a quanto pare, la ragazza non avrà modo di dire quello che Zoe sta combinando. Carter invece è al settimo cielo e non vede l’ora di sposare Zoe.

Ma vediamo adesso le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 4 aprile 2022. Vi ricordiamo che anche domani, la soap ci aspetta alle 13,40. A seguire poi una nuova puntata di Una vita.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 aprile 2022

Carter è entusiasta dell’imminente matrimonio con Zoe e rivela a Donna i suoi piani. Zende confessa a Paris di essere interessato a lei. Messa alle strette, Zoe fa pressioni su Carter perché decidano in fretta la data delle loro nozze. Nonostante quello che sente e quello che è successo, alla fine Zoe decide di optare per questo matrimonio, pur sapendo che non ama davvero Carter…

Steffy dice a Liam e a Finn che il giorno stesso farà il test di paternità. Poi va con Finn dalla ginecologa, che si appresta ad eseguire il test. Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 4 aprile 2022 su Canale 5 come sempre alle 13,40.