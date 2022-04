Beautiful anticipazioni: il test si può fare, Steffy scoprire chi è il padre di suo figlio

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nelle puntate di Beautiful che ci aspettano nel mese di aprile 2022? Nei prossimi episodi, come avrete capito, non si parlerà solo della gravidanza di Steffy, che presto potrebbe avere il risultato del test ma anche del matrimonio tra Carter e Zoe. Ridge è stato il solo a capire che la ragazza stava flirtando con Zende e a mettere in guardia i due. Non ha nessuna intenzione di vedere soffrire Carter ed è anche per questo motivo che ha fatto un vero e proprio ultimatum alla modella. E Zoe sembra aver capito l’antifona tanto che, come abbiamo visto, ha deciso di stabilire una data per questo matrimonio e convolare a nozze il prima possibile. E nella puntata di Beautiful in onda domani 5 aprile 2022, che cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di questo nuovo episodio…Zoe (Kiara Barnes) sembra aver preso coscienza di volere solo Carter (Lawrence Saint-Victor), ma Ridge (Thorsten Kaye) non ne è convinto…La ragazza per dimostrare di essere sicura di quello che vuole, ha deciso di anticipare le nozze: vuole che questo matrimonio venga celebrato il prima possibile.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 aprile 2022

Paris (Kiara Barnes) e Zende (Delon De Metz) condividono la convinzione che Zoe abbia cercato di sabotare il fidanzamento con Carter perché sentitasi sotto pressione e temendo di soffrire di nuovo per amore.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) può sottoporsi al test di paternità già ora, il giorno dopo la precedente visita dalla ginecologa.Hope (Annika Noelle) non può più nascondere a Brooke (Katherine Kelly Lang) i motivi del proprio turbamento! Come reagirà Brooke di fronte alle tante novità che Hope sta per raccontarle? Immaginiamo che la Logan non la prenderà affatto bene e nel frattempo, cresce l’attesa per il risultato del test che Steffy sta per fare. Il bambino che aspetta è figlio di Finn o di Liam? Stiamo per scoprirlo a quanto pare…Appuntamento quindi a domani per una nuova puntata da non perdere con la soap di Canale 5!