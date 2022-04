Una vita anticipazioni: Antonito sta bene ma è molto cambiato, che cosa gli è successo in Africa?

Soledad non si sarebbe mai aspettata di ricevere l’approvazione di Anabel e invece la ragazza si schiera dalla sua parte non solo, le augura anche che Marcos, si possa innamorare di lei. La cameriera è convinta che l’uomo la stia solo usando come passatempo ma Anabel la rincuora: potrebbe realmente innamorarsi di lei. Che cosa succederà quindi nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 5 aprile 2022? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. In onda domani, come sempre alle 14,10 la prima parte dell‘episodio 1359 di Acacias 38. Pronti per scoprire che fine ha fatto Antonito? Tutti lo cercano ma nessuno sa che cosa gli è successo…Qualcosa però, sta per accadere!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 aprile 2022

Genoveva come ha sempre fatto in passato, cerca di mettere insieme tutte le informazioni sul suo “nemico” in questo caso, Marcos. E così grazie al lavoro di Cuevas, cerca di capire che cosa faceva Marcos in Messico e come potrebbe conoscere tutti i segreti su quelle che sono state le sue operazioni, in modo da avere sempre il coltello dalla parte del manico…Proprio mentre Lolita e Ramon sembravano aver perso le speranze, a casa si presenta Antonito. I suoi cari sono felici di rivederlo ma si chiedono che fine abbia fatto…Dopo aver ottenuto le prove del losco passato di Marcos e aver scoperto che ha una relazione con la domestica, Genoveva e Aurelio si dicono pronti ad agire contro di lui. Con la complicità di Soledad, Anabel elude i divieti del padre e incontra Aurelio di nascosto. Mentre la famiglia lo cerca ovunque, Antonito sorprende tutti facendosi trovare a casa; il viaggio in Africa, però, lo ha cambiato nel profondo, trasformandolo in un fervido credente. Josè affronta suo nipote Ignacio e gli spiega che adesso le cose cambieranno: non potrà usare i soldi di sua zia come meglio crede…I familiari di Antonito ascoltano i suoi racconti e sono comunque un po’ preoccupati perchè il giovane sembra essere davvero molto diverso.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.