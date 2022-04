Beautiful anticipazioni: il risultato del test sta per arrivare, tutti scoprono chi è il padre del bambino di Steffy

Di chi è il bambino che Steffy aspetta, lo stiamo per scoprire? La dottoressa aveva detto alla Forrester che ci sarebbe voluto più tempo per conoscere l’identità del padre di suo figlio e invece, a quanto pare, ci siamo. Liam o Finn? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 6 aprile 2022. La soap di Canale 5 ci aspetta con un nuovo appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Nel frattempo Brooke è sconvolta dalle rivelazioni fatte da Hope. Per l’ennesima volta la Logan scopre che sua figlia è stata ferita e non se lo aspettava da Liam, visto che lei ha sempre difeso il figlio di Spencer. Hope però giustifica suo marito e rivela anche a sua madre di averlo perdonato. Nel frattempo Steffy e Finn si preparano per il test, fanno i prelievi in attesa di avere poi le conferme. La Forrester continua a essere sicura: il padre del bambino che aspetta non può che essere il dottor Finnegan. Zoe (Kiara Barnes) è certa che niente ora si frapporrà tra lei e Carter (Lawrence Saint-Victor), ma Ridge (Thorsten Kaye) intende informare l’avvocato di come Zoe abbia provato a sedurre Zende (Delon De Metz). Al momento a quanto pare, il solo a non conoscere i fatti è Ridge, molto concentrato invece sulla storia di Carter. Non si è reso conto che anche nella sua famiglia è scoppiata una vera e propria bomba.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 aprile 2022

C’è grande ansia, c’è agitazione, tutte le persone coinvolte in questa vicenda si aspettano un risultato affidabile dal test che è stato fatto da Steffy. Si pensava che non ci sarebbero state risposte nel breve periodo e invece a quanto pare, anche questa storia sta per avere un primo finale…Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle) sono in ansia di scoprire il risultato del test di Steffy: il futuro del loro matrimonio potrebbe dipendere da questo. Hope è stata chiara: se il figlio che Steffy aspetta, dovesse essere di Liam, metterebbe la parola fine alla loro relazione.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre domani, alle 13,40 su Canale 5.