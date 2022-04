Una vita anticipazioni: Natalia si avvicina a Felipe, Anabel ingannata non si accorge di nulla

Anabel a quanto pare non immagina neppure quello che Aurelio sta tramando alle sue spalle. Per la giovane, l’uomo è solo innamorato di lei non sa che la sta usando per carpire informazioni su suo padre, come ha fatto anche con Soledad e per questo si lascia travolgere dalla passione…Si renderà conto che c’è tutto un piano diabolico alle sue spalle e alle spalle di suo padre? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 6 aprile 2022. In onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1359 di Acacias 38.

Come avrete visto, i Palacios sono tutti molto felici per il ritorno di Antonito ma il giovane diplomatico, non sembra più essere quello di prima. Racconta a sua moglie che quello che ha visto lo ha cambiato e che adesso è molto più credente. Ma siamo davvero sicuri che non stia nascondendo qualcosa? Scopriamolo con le ultime news da Acacias 38, ecco per voi le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 6 aprile 2022

Daniela ha scoperto che l’ex fidanzata di Miguel adesso ha una nuova relazione e sa che anche lui ne è a conoscenza, cerca quindi di consolarlo ma non è semplice. Il cuore del giovane è spezzato. Con la complicità di Soledad, Anabel elude i divieti del padre e incontra Aurelio di nascosto. Tra i due si infiamma ancora una volta la passione. La giovane non immagina che in realtà Aurelio la sta solo usando e anche manipolando per ottenere quello che vuole.

Delusi per non esser stati ammessi nella banda universitaria, Jacinto e Servante decidono di formare un complesso musicale tutto loro e propongono ai signori del quartiere di entrare a farne parte. Genoveva e Aurelio continuano le loro trame e si preparano per la prossima mossa da fare. Antonito si reca in piazza per salutare i suoi amici e annunciare il suo ritorno. Liberto ha qualche dubbio sulla missione…Natalia continua con il suo piano e in accordo con Genoveva, decide di dire a Felipe che ha chiuso con la Salmeron per cercare di conquistare la sua fiducia. L’avvocato le crederà? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, alle 14,10 su Canale 5.