Una vita anticipazioni: Natalia il suo doppio gioco e le ferite del passato. Che cosa le ha fatto Marcos?

Felipe immagina che Natalia e Genoveva in qualche modo abbiano tramato alle sue spalle ma, dopo aver visto le lacrime della messicana inizia a credere che forse sia sincera. Si fiderà davvero di lei? Natalia a quanto pare sta facendo il doppio gioco, cosa che tra l’altro, le riesce benissimo, un po’ come a suo fratello Aurelio, che continua a ingannare Anabel. E nelle prossime puntate di Una vita che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani, 7 aprile 2022. La soap di Canale 5 ci aspetta come sempre alle 14,10 e domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1360 di Acacias 38. Antonito ha fatto ritorno nel quartiere ma persino suo padre stenta a riconoscerlo tanto sembra cambiato. Che cosa gli è successo davvero in Africa? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 7 aprile 2022

Delusi per non esser stati ammessi nella banda universitaria, Jacinto e Servante decidono di formare un complesso musicale tutto loro e propongono ai signori del quartiere di entrare a farne parte. Josè Miguel si impegna a rimettere in riga il dissoluto Ignacio. Alberto cerca di convincere Miguel a unirsi al movimento operaio. D’accordo con Genoveva, Natalia ripudia l’amica per conquistare la fiducia di Felipe.

Natalia confessa a Felipe di essersi messa in combutta con Genoveva per sedurlo e danneggiarlo, ma sostiene di aver poi tagliato i ponti con lei; Liberto, che ha origliato proprio quella conversazione tra le due donne, conferma tutto all’avvocato. Adesso la palla passa a Felipe: che cosa deciderà di fare? Carmen ha chiesto a Ramon di rinnovare le promesse matrimoniali. Roberto e Daniela hanno una strana complicità. Certo la ragazza potrebbe essere sua nipote ma a quanto pare Sabina, ne è un po’ gelosa…Sembra proprio che Natalia porti con se un segreto che riguarda il passato e che porta il nome di Marcos.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 7 aprile 2022