Beautiful anticipazioni: il risultato del test del dna. E’ il momento della verità per il padre del bambino di Steffy

Hope ha chiarito con Liam la sua posizione ricordando che la nascita di un bambino è sempre un miracolo e che il piccolo non dovrà mai pagare per gli errori che sono stati commessi dagli adulti. Liam si rende conto di aver deluso e tradito sua moglie e vorrebbe rimediare ma non può fare niente se non attendere il risultato del test del dna. Steffy e Finn sono in ospedale e a quanto pare, il risultato potrebbe arrivare molto prima di quello che loro pensavano. Chi è il padre del bambino che Steffy sta aspettando? Ve ne parliamo nelle anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 8 aprile 2022. La soap di Canale 5 ci aspetta con una nuova puntata il venerdì e i colpi di scena, non mancheranno. Le puntate di Beautiful in onda nel mese di aprile, regaleranno davvero grandi emozioni anche per questa story line che terminerà con un clamoroso colpo di scena!

Dopo la rivelazione di Ridge (Thorsten Kaye), Carter (Lawrence Saint-Victor) affronta Zoe (Kiara Barnes). Hope e Liam temono la prospettiva del test di paternità fatto da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), soprattutto se consegnerà il risultato di cui entrambi hanno paura.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 aprile 2022

Steffy pensata che ci sarebbe voluto più tempo per conoscere tutta la verità e invece per lei, per Finn e anche per Hope e per Liam, è arrivato il momento delle risposte. Manca pochissimo e la verità sta per essere rivelata.

Beautiful anticipazioni prossime puntate: chi è il padre del figlio di Steffy?

Visto che tanti lettori e tante lettrici ci hanno chiesto di raccontare in modo esplicito i dettagli di questa storia, possiamo dirvi che presto il risultato del dna dirà che il padre del figlio che Steffy aspetta è Liam. Un colpo di scena che cambierà tutto. Steffy non lo avrebbe mai immaginato e se Finn è disposto comunque a crescere insieme a lei il bambino e ad andare avanti nella storia, non si può dire lo stesso di Hope che sarà travolta in pieno da questo tsunami. Possiamo però dirvi che questa vicenda avrà degli oscuri risvolti e che il pubblico si farà delle domande sul ruolo di Vinny in questa storia e sulla veridicità dei risultati. E’ possibile che siano stati manomessi come è già successo in passato? Continuate a leggerci per scoprire tutti i dettagli.