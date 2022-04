Una vita anticipazioni: Mendez stranito da Daniela, Casilda vede Martin ma chi è quel ragazzo?

Siete pronti per scoprire quello che succederà nella puntata di Una vita di domani, 8 aprile 2022? Le ultime news da Acacias 38 ci rivelano proprio quello che potrebbe accadere nelle prossime puntate della soap spagnola. Come avrete visto, Natalia e Genoveva sanno bene come ordire il loro piano e lo stanno facendo ai danni di Felipe che, turbato dalle lacrime della giovane messicana, ha iniziato a credere alle sue parole. La Salmeron e Natalia hanno studiato alla perfezione il loro piano e sembra che tutto stia andando nel modo giusto. Non ci resta quindi che scoprire che cosa faranno tutti i protagonisti di Una vita nelle prossime puntate, iniziando dalla trama di domani, andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1360 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 8 aprile 2022

Come vi avevamo già detto nelle nostre anticipazioni, Natalia porta con se dei segreti che arrivano direttamente dal suo passato. La ragazza infatti potrebbe aver subito degli abusi. Da chi? Stiamo per scoprirlo proprio da una conversazione che ci sarà tra lei e Marcos. Il padre di Anabel la fermerà per strada per parlarle e per farle notare che si è accorto di come lei si stia avvicinando a Felipe…Natalia ha accusato Marcos di essere un ipocrita e di non poter dire nulla su come lei si comporta. E’ davvero possibile che Marcos in passato abbia abusato di lei? Il faccia a faccia tra i due viene interrotto dall’arrivo di Roberto.

Mendez incontra Daniela al ristorante e ha una strana reazione nel vederla.

Casilda scorge per strada un giovane ambulante identico a Martin e rimane molto turbata. Chi è quel ragazzo? Sabina sembra gelosa delle attenzioni che Roberto dedica a Daniela. Casilda parla con le altre domestiche di quello che ha visto ma Fabiana le dice che non ci sono possibilità che quello sia appunto Martin…Genoveva va da Marcos con un dossier contenente le informazioni compromettenti che ha raccolto su di lui e lo minaccia di infangare la sua reputazione se non accetterà di farla entrare in società. Appuntamento quindi a domani con una nuova imperdibile puntata di Una vita che ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.