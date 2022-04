Beautiful anticipazioni: è tempo di verità con il test del dna. Liam o Finn: Steffy conosce il padre di suo figlio

Che gran caos a Los Angeles sono ore di attesa davvero per tutti, anche per Brooke che è stata informata da Hope delle ultime novità…La Logan non si aspettava di apprendere queste notizie e adesso ha poco da dire, o forse tanto. Brooke non ha dubbi: la colpa di tutto quello che è successo è di Steffy, che ha sedotto Liam nell’ennesimo tentativo di portarlo via da Hope, la donna che lui ha scelto. Ma per sua figlia al momento c’è altro a cui pensare. Tutti si aspettano di conoscere il risultato del test del dna: di chi è il figlio che Steffy aspetta? Chi è il padre del bambino, è Liam o Finn? Sono ore decisive. Steffy sembra non avere dubbi e, come rivelano anche le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani 9 aprile 2022, sembra aspettare la risposta che lei crede di conoscere. Non è possibile che dalla passione di una notte sia nato un bambino, è sicura che il padre del figlio che aspetta sia Finn. E sale quindi l’attesa anche per il pubblico che segue con passione Beautiful. Era dai tempi del test del dna sulla piccola Beth che non c’era un colpo di scena di questo tipo. Tutti vogliono sapere chi è il padre del bambino che Steffy aspetta ma, come vi abbiamo già raccontato nelle anticipazioni per le prossime puntate della soap, questa story line è destinata a regalare parecchi colpi di scena…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 aprile 2022

Dopo aver rifiutato della droga da Vinny (Joe LoCicero), Thomas (Matthew Atkinson) rivela all’amico quando sta accadendo tra Liam (Scott Clifton), Hope (Annika Noelle) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Questo è un dettaglio che non dovrete sottovalutare perchè come vedremo nelle prossime puntate, Vinny avrà un ruolo decisivo in questa vicenda, anche se nessuno al momento lo immagina…Sono ore complicate per Steffy che sta aspettando di conoscere il risultato del test del dna eppure se la deve vedere con Brooke che punta il dito contro di lei e l’accusa di aver sedotto Liam in un momento per lui complicato. La Forrester non sa che cosa fare e spera solo che il padre del bambino sia Finn in modo da poter voltare pagina e andare avanti. Vorrebbe che accadesse lo stesso anche Zoe che spera di essere perdonata da Carter…

Beautiful anticipazioni: chi è il padre del bambino di Steffy? Tutta la verità

Se volete conoscere tutta la verità su questa storia, potete continuare a leggere le nostre anticipazioni. Nelle prossime puntate di Beautiful arriverà il risultato e si scoprirà che il padre del bambino che Steffy aspetta è Liam. Ma possiamo già dirvi che questa storia, avrà ancora molto da raccontare, e come spesso accade a Los Angeles, nulla è come sembra!