Una vita anticipazioni: è stata Natalia ad avvelenare Felicia per vendicarsi di Marcos? La foto dimostra tutto

Tutti pronti per le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 9 aprile 2022? Come sempre al sabato la soap spagnola ci terrà compagnia con una puntata doppia. Si andrà in onda dalle 14,30 alle 16,30. Vedremo due episodio di Acacias 38, siamo giunti all’episodio 1361 e a seguire 1362. Come avrete visto, Genoveva e Aurelio hanno portato a termine il loro piano e si preparano a tenere in pugno Marcos che proprio non si aspettava di essere tradito in questo modo. I due però non sanno che Marcos sta indagando sulla morte di Felicia…

Genoveva concede a Marcos un giorno per decidere se venderle il 15% della società. Alla fine Marcos accetta, ma si trova di fronte una brutta sorpresa: il prestanome nominato da Genoveva come presidente della società è Aurelio. Cosa succederà quindi adesso? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 9 aprile 2022

Soledad ruba una foto di Natalia, che servirà a Mendez per verificare la sua responsabilità nella morte di Felicia. Un articolo radicale di Antonito solleva una grande polemica nel quartiere. Il complesso formato da Servante, Jacinto e Liberto fa una prima prova, che si rivela un totale disastro…

Josè Miguel concede a Ignacio un po’ di svago e il ragazzo porta lo zio nel locale che era solito frequentare. Approfittando dell’assenza dei proprietari del ristorante, Daniela scende in cantina a indagare, ma Roberto torna prima del previsto e la coglie in flagrante. Soledad riceve un altro pacco, che questa volta contiene un biglietto di minacce e della dinamite…Casilda non riesce a smettere di pensare al venditore ambulante di mandorle, essendo convinta che si tratti del fantasma del suo Martín. Servante, Jacinto e Liberto si ritrovano a casa di quest’ultimo per le prove del gruppo musicale. Chi è questo giovane ragazzo che somiglia così tanto al defunto marito di Casilda?

Al ristorante, Sabina fa una scenata di gelosia al marito, a causa di Daniela. Roberto accetta di tenersi alla larga dalla ragazza, per rassicurare la moglie, che continua però a essere sospettosa. Josè Miguel e Ignacio tornano a casa dopo una notte brava, svegliando Alodia e Bellita; quest’ultima accusa il marito di dare al ragazzo il cattivo esempio. Bellita è in lacrime, non riesce a credere che suo marito possa essersi comportato in quel modo. Casilda alla fine decide di parlare con il ragazzo che somiglia così tanto a suo marito ma lui ovviamente, non sa chi sia. Mendez va da Marcos e ha delle notizie per lui: grazie alla foto che Soledad gli ha dato, può forse dimostrare che Natalia è in qualche modo legata alla morte di Felicia…

Tutto questo e molto altro nelle puntate di Una vita che ci aspettano domani su Canale 5.