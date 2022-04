Una vita anticipazioni: Mendez vuole incastrare Natalia ma mancano le prove. Marcos si vendicherà a modo suo?

Siete pronte e pronti per la puntata di Una vita in onda alla domenica? Tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che succederà nella puntata di Una vita del 10 aprile 2022. La soap spagnola ci aspetta come sempre alle 16 per una puntata breve prima di Verissimo. Andrà in onda domani la prima parte dell’episodio 1363 di Acacias 38: scopriremo come Natalia è coinvolta nella morte di Felicia e se davvero è stata lei ad avvelenarla? Nel frattempo Marcos ha poco tempo per decidere che cosa fare con Genoveva ma certo, se avesse le prove per dimostrare che Natalia è una assassina, tutto cambierebbe a suo favore…Ma vediamo adesso le anticipazioni con la trama per la puntata di Una vita di domani, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 aprile 2022

Mendez invita Marcos a concentrarsi: se vogliono capire che cosa è successo a Felicia, lui deve essere sincero e raccontargli tutto, anche i motivi per i quali Natalia avrebbe potuto voler fare del male a sua moglie. Marcos però a quanto pare, non sembra voler parlare del passato e neppure coinvolge Anabel in questa situazione anche se Mendez vorrebbe confrontarsi con la ragazza per andare a fondo nelle sue indagini e mettere insieme tutti i tasselli.

Gelosa dell’intesa creatasi tra Daniela e il marito, Sabina impone rigide regole alla ragazza. Preoccupato per le sorti del gruppo musicale, Liberto decide di ricorrere ai consigli di Jose, ma Servante pare non gradire l’ingerenza. Ramon parla con Felipe dell’articolo che Antonito ha scritto, non capisce come mai suo figlio sia cambiato in questo modo…Pensa che Antonito sia parecchio confuso e stia confondendo la spiritualità con i doveri politici.

Portando avanti il piano messo a punto con Genoveva, Natalia convince Felipe di essere molto pentita per aver cercato di sedurre Antonito e gli chiede aiuto per rappacificarsi con Lolita. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani 10 aprile 2022 alle 16 su Canale 5.