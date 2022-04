Beautiful anticipazioni: il risultato del test del dna sconvolge tutti. La verità sul padre del bambino di Steffy

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 11 aprile 2022? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata. In questo momento i fan della soap americana vogliono sapere solo una cosa: chi è il padre del bambino di Steffy? Il risultato del test del dna che la donna ha fatto sta per arrivare e possiamo dirvi che i colpi di scena non tarderanno ad arrivare perchè si sa, a Los Angeles, nulla è mai come sembra e la soap potrebbe regalare scenari inattesi…Hope (Annika Noelle) non sa se riuscirà a perdonare Liam (Scott Clifton), mentre lui continua a scusarsi promettendole che non sarà più insicuro sul loro rapporto né correrà da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) al primo problema…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 aprile 2022

Zoe (Kiara Barnes) ritiene che Paris (Diamond White) abbia orchestrato tutto, usando Ridge per rovinarle le cose con Carter (Lawrence Saint-Victor). Ridge stenta a credere che Steffy per l’ennesima volta possa aver commesso un errore e aver tradito la fiducia di tutti. Non riesce proprio a capacitarsi di quello che sta succedendo ma ne deve prendere atto. E nel frattempo, anche lui spera che il test del dna dica quello che sua figlia si aspetta, ossia che il padre del suo bambino è Finn.

Beautiful anticipazioni: tutta la verità sul test del dna, chi è il padre?

Per i fan italiani di Beautiful non è ancora arrivato il momento di conoscere il risultato del test del dna ma per i più curiosi possiamo raccontare in anticipo quello che succederà. Come vedrete negli episodi di Beautiful in onda in questo giorni in Italia, Vinny si metterà in testa di aiutare a modo suo Thomas e questo potrebbe condizionare le vicende dei protagonisti. Come? E se il giovane avesse modificato i risultati del test del dna? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate ma intanto possiamo dirvi che la notizia sconvolgerà tutti: il test dice che il padre del bambino di Steffy è Liam.