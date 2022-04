Beautiful anticipazioni: Liam pensa che il figlio di Steffy sia di Finn ma la verità potrebbe essere un’altra

Che cosa dirà il risultato del test del dna fatto da Steffy: di chi è il bambino che la donna aspetta, è di Finn o di Liam? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci svelano proprio la trama delle prossime puntate della soap americana di Canale 5. Grande attesa per questo risultato del test del dna. Steffy continua a credere che il padre di suo figlio sia Finn ma si sa, i colpi di scena in questa soap sono sempre dietro l’angolo e a quanto pare, qualcosa di davvero clamoroso sta per succedere. Iniziamo dalla trama della puntata di Beautiful di domani, 12 aprile 2022. Da non perdere nelle prossime puntate della soap anche il ruolo di Thomas in questa storia. Lo stilista infatti ha parlato di quello che sta succedendo nella sua famiglia a Vinny che pensa a un modo per trarre vantaggio da tutta questa situazione.

Paris (Diamond White) rifiuta di eseguire l’ordine di Zoe (Kiara Barnes) di licenziarsi dalla Forrester Creations. Tra le due sorelle è in corso una vera e propria guerra…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 aprile 2022

Liam (Scott Clifton) vuole da Hope (Annika Noelle) la possibilità di dimostrarle di poter essere il marito che merita. Nel frattempo cresce sempre di più l’attesa per il risultato del test del dna, anche Liam sembra convinto che Finn sia il padre del bambino mentre Thomas cerca di capire come si evolverà questa situazione.

Beautiful anticipazioni prossime puntate: di chi è il figlio di Steffy?

Nelle puntate italiane di Beautiful non è ancora arrivato il momento di scoprire il nome del padre del figlio di Steffy e tutta la verità su questa storia. Ma possiamo raccontarvi, se siete curiosi, tutto quello che succederà nelle prossime puntate quando sarà il momento del verdetto. Nelle prossime puntate di Beautiful scopriremo infatti che il padre del bambino che Steffy aspetta è Liam. Pensate quindi che a questo punto il mistero è svelato? In realtà ci sarà ancora molto altro da scoprire e nuovi interrogativi entreranno in gioco e ci chiederemo: ma il risultato del test del dna fatto da Steffy, è affidabile?

Continuate a leggere le nostre anticipazioni di Beautiful per scoprire tutti i dettagli.