Una vita anticipazioni: il piano di Marcos e la trappola per Natalia, Felipe fa la sua mossa

Siete pronti per scoprire che cosa vedremo nelle prossime puntate di Una vita? Non perdetevi allora le nostre anticipazioni: abbiamo lasciato Marcos con una pistola in mano, mentre minacciava Aurelio di ucciderlo. Lo darà? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama di domani 12 aprile 2022. Marcos, dopo le minacce ricevute da Genoveva e da Aurelio ha deciso di agire a suo modo. Non sa però che Anabel è diventata ormai l’amante dell’uomo…A quanto pare Marcos non ha nessuna intenzione di cedere al ricatto di Genoveva e di Aurelio e lo mette in chiaro con loro, minacciandoli entrambi. Cosa accadrà adesso? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 12 aprile 2022

Marcos minaccia di morte i Quesada e si scontra con Genoveva. Ignacio sembra essere cambiato e Bellita, orgogliosa del nipote, ringrazia Josè Miguel, il quale tuttavia le raccomanda di aspettare a cantare vittoria. Rosina nota che Casilda è sempre più strana: la domestica infatti è convinta che Martinez, il venditore di mandorle, sia il fantasma del suo amato Martin. Fabiana ha provato a spiegarle che quel ragazzo non può essere Martin ma a quanto pare, Casilda spera che ci sia una verità diversa in tutta questa storia. Jacinto continua a tormentare Liberto con la storia del gruppo musicale. Mentre Miguel è sempre più attratto dalle istanze socialiste, Felipe mette in atto il suo piano e dà appuntamento a Lolita, Antonito e Natalia alla pensione. Felipe sa come gestire questa intricata situazione e ha intenzione di smascherare la giovane sorella di Aurelio che a quanto pare, sta per cadere di nuovo in trappola.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5. Domani andrà in onda la prima parte dell’episodio 1364 di Acacias 38, continuate a leggere le nostre anticipazioni per ricevere tutte le ultimissime sulla soap spagnola.