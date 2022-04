Beautiful anticipazioni: tutti in ospedale per il risultato del test di paternità. La verità shock

Ormai ci siamo quasi. Il giorno è arrivato. Tutti vogliono sapere la verità e a quanto pare manca pochissimo per i dettagli su questa vicenda. Steffy è già in ospedale dove sta per ricevere il risultato del test di paternità che ha da poco fatto. Cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda il 13 aprile 2022. Steffy ha deciso di non aspettare e di fare subito il test in modo da togliersi il dubbio. Lei e Finn sono pronti a qualsiasi verità: hanno già deciso che resteranno insieme, a prescindere dal risultato. Chi invece vuole conoscere prima cosa dice il test e poi prendere una decisione è Hope. Nonostante sia convinta che Liam sia caduto nella trappola di Steffy e nonostante dia a lei tutta la colpa, la figlia di Brooke non ha ancora preso una decisione. Se infatti il figlio dovesse essere di Liam, per lei tutto potrebbe cambiare. Può perdonare un tradimento ma anche un figlio… A quanto pare non se la sente. E mentre Liam e Hope stanno per scoprire tutto insieme a Steffy e Finn, Thomas si confronta con Brooke e con Ridge, parlando di quanto successo. Il Forrester si sente in qualche modo colpevole: se Liam non avesse sospettato di lui e di quel maledetto bacio, se non ci fosse stato il manichino di Hope in casa sua, le cose sarebbero andate in modo diverso…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 aprile 2022

Ridge non se la sente di dare la colpa di tutto quello che è successo a Thomas e neppure a Steffy come invece fa Brooke. Per lo stilista parte della colpa è di Liam che per l’ennesima volta ha voluto mettersi in primo piano nella sua continua ricerca di amore, da insicuro qual è…Nel frattempo Liam e Hope vanno in ospedale: è arrivato il momento di conoscere i risultati del test del dna.

Beautiful anticipazioni: il test di paternità cambia tutto, ecco la verità

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia scopriremo che il padre del bambino che Steffy aspetta è Liam. Questa sarà una notizia scioccante soprattutto per Hope che dovrà prendere una decisione. Ma preparatevi perchè si sa, a Los Angeles nulla è come sembra e i colpi di scena non tarderanno ad arrivare. Nelle prossime puntate della soap ci chiederemo tutti: siamo davvero sicuri che il test di paternità non è stato manomesso da qualcuno?