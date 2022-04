Una vita anticipazioni: Natalia vuole sedurre Antonito, Marcos la vuole morta

Felipe ha in mente un piano e per portarlo a termine ha bisogno che Antonito stia al gioco e a quanto pare, il giovane, vuole aiutare il suo amico. Che cosa succederà quindi adesso e quali saranno le prossime mosse dell’avvocato? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate. Iniziamo con le anticipazioni di domani, 13 aprile 2022. Natalia e Genoveva pensano di aver messo in piedi il migliore dei piani per incastrare Felipe ma non sanno che l’avvocato non ha nessuna intenzione di lasciarsi ingannare, anzi…Nel frattempo Casilda continua a essere convinta che quel giovane arrivato da poco ad Acacias 38 sia il suo defunto marito, Martin…

Cosa vedremo quindi nella puntata di Una vita di domani? Ecco per voi le anticipazioni, vi ricordiamo che andrà in onda l’episodio 1364, seconda parte.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 13 aprile 2022

Rosina ascolta con pazienza i racconti di Casilda ma ovviamente non può credere che il suo defunto marito sia tornato ad Acacias 38…La cameriera è però convinta che in qualche modo Martin sia tornato da lei e che nonostante non ricordi nulla, sia proprio lui quel giovane per questo, continua a incontrarlo e quando sta al suo fianco, prova qualcosa di magico…

Dopo essere stata fermata per strada da un uomo che le chiede del denaro, Soledad decide di andare da Aurelio a reclamare quanto le spetta. Mentre Miguel è sempre più attratto dalle istanze socialiste, Felipe mette in atto il suo piano e dà appuntamento a Lolita, Antonito e Natalia alla pensione; qui Natalia cerca nuovamente di sedurre Antonito. La ragazza gli dice che è dispiaciuta per quello che è successo con sua moglie ma che lui deve crederle perchè lei lo ama. Antonito è basito da quello che sta ascoltando ma il piano di Felipe sembra funzionare…Mentre Felipe va avanti con il suo piano, anche Marcos continua a tramare alle spalle di tutti e a quanto pare vuole solo una cosa: l’omicidio di Natalia.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani su Canale 5.