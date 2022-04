Una vita anticipazioni: Daniela parla al telefono con Roger ma qual è la sua missione? Mendez indaga

Qual è il piano di Felipe e che cosa spera di ottenere dall’incontro tra Antonito e Natalia in locanda? Ovviamente il giovane Palacios ha rispedito al mittente le avances fatte dalla ragazza ma l’avvocato voleva solo dimostrare a Lolita che suo marito è sincero o anche dimostrare che Natalia mente con lui? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 14 aprile 2022. Nella prossima puntata della soap capiremo l’evolversi di diverse situazioni: da non perdere di vista Marcos perchè a quanto pare ha in mente un piano. Il padre di Anabel vuole vendicarsi di Aurelio ma anche di sua sorella per questo ha commissionato la morte di Natalia. Che cosa succederà alla ragazza? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita: domani in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1365 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 14 aprile 2022

Proprio come si aspettava Felipe, Antonito non cede alle avances di Natalia e alla fine Lolita ascolta tutte le sue parole. Il giovane diplomatico dice a Natalia che non potrebbe vivere senza sua moglie, che è la sola donna che ama e che senza di lei la sua vita non avrebbe senso. E così Lolita, che ha ascoltato tutte le parole di Antonito, comprende che può davvero fidarsi di suo marito e che lui non la tradirebbe mai!

Marcos mette alle strette Aurelio e il giovane Quesada gli riferisce che don Salustiano non ha accettato la sua proposta. Quando Aurelio se ne va, Marcos fa una chiamata e ordina di uccidere Natalia. Casilda indaga con Rosina sui fantasmi e lei si lascia scappare di avere visto varie volte quello di Maximiliano. Fabiana continua a consigliare alla sua amica di smettere di credere che il giovane arrivato ad Acacias sia Martin, non può essere vero. Mendez sente Daniela parlare al telefono con Roger e inizia a farle domande; la ragazza però è inamovibile e non svela nulla della missione.

