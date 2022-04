Beautiful anticipazioni: il risultato del test è stato manomesso? I dubbi dopo la scoperta shock

In ospedale Liam, Steffy, Hope e Finn aspettano di essere convocati dalla dottoressa che sta seguendo il caso per conoscere tutta la verità. Chi è il padre del bambino che Steffy aspetta? Stiamo per scoprire tutta la verità su questa intricata vicenda. E nelle anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 15 aprile 2022, vi raccontiamo quello che accadrà. Come avrete visto in ospedale i nervi sono parecchio tesi. Liam e Hope sperano davvero che il figlio che Steffy aspetta sia di Finn in modo da poter chiudere questo capitolo e voltare pagina. Finn invece sembra essere più tranquillo: qualsiasi cosa dica il test del dna e qualsiasi sia il risultato del test di paternità lui ha già fatto la sua scelta, resterà al fianco di Steffy…

In attesa di conoscere il risultato del test, comunque i quattro protagonisti di questa complicata storia, cercano di trovare un accordo; tra loro sembra esserci un chiarimento maturo e sereno: tramite i loro figli resteranno per sempre legati ed è una realtà che devono accettare. Ma che cosa succederà quando si scoprirà chi è davvero il padre del bambino?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 15 aprile 2022

Brooke (Katherine Kelly Lang) sa che Thomas (Matthew Atkinson), questa volta, non ha avuto colpe perché le allucinazioni erano dovute ad un problema di salute. Tuttavia la Logan sembra ancora restia a ridare fiducia al figliastro per quanto successo in passato, prima che il suo comportamento fosse influenzato da un trauma cranico…Quello che nessuno sa in questa intricata storia è che in qualche modo, Thomas avrà anche delle responsabilità suo malgrado sembrerà, su quello che sta per succedere in ospedale…

Beautiful anticipazioni: Liam è davvero il padre del bambino?

Il risultato del test fatto dirà che il padre del bambino di Steffy è Liam. Ma come vedremo nelle prossime puntate della soap americana, i dubbi saranno tanti perchè il pubblico inizierà a pensare che il test sia stato manomesso. E’ stato Vinny a farlo? Voleva aiutare Thomas? E Il Forrester lo sa? Continuate a leggere le nostre anticipazioni con le ultime news da Los Angeles per restare sempre informati su quello che succederà nella soap americana più amata.