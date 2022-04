Una vita anticipazioni: Natalia nel mirino di Marcos, la farà davvero uccidere?

Il piano di Felipe sembra aver funzionato. Lolita ha ascoltato le parole di suo marito e ha capito che può fidarsi di lui e che non la tradirà mai come successo in passato. Tra i due alla fine c’è un bell’abbraccio che sancisce quindi la fine della “guerra”. E Natalia? Che ne sarà di lei? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 15 aprile 2022. Domani in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1365 di Acacias 38.

Come avrete visto nelle ultime puntate di Una vita, Casilda è tornata a essere protagonista. La ragazza crede che ad Acacias 38 sia arrivato un uomo che ha a che fare con lei. Pensa che Martin sia tornato mentre tutte le sue amiche le fanno notare che purtroppo il suo amato marito è morto e che quel ragazzo non può essere lui…Ma Casilda si sa, ha la testa parecchio dura e non sembra essere intenzionata ad arrendersi e vuole andare fino in fondo, solo che non riesce mai a far incontrare nessuna delle sue amiche con il giovane….

Una vita anticipazioni: la trama di domani 15 aprile 2022

Marcos mette alle strette Aurelio e il giovane Quesada gli riferisce che don Salustiano non ha accettato la sua proposta. Quando Aurelio se ne va, Marcos fa una chiamata e ordina di uccidere Natalia. Alodia fa la sostenuta con Ignacio, ma alla fine il ragazzo riesce ad addolcirla invitandola a fare una passeggiata con lui. Felipe sparge la voce che è stata Genoveva a manipolare Natalia in modo che seducesse Antonito. L’avvocato questa volta sembra essere in vantaggio sulla sua ex moglie che forse non la prenderà benissimo…E infatti, dopo aver avuto un duro scontro con Felipe in mezzo alla strada, Genoveva convoca le signore del quartiere per offrire la propria versione dei fatti e smarcarsi dalle accuse del marito…

