Una vita anticipazioni: Natalia aggredita, Felipe le sta vicino. Ci ricasca?

Sabato di Pasqua da passare in compagnia delle soap di Canale 5, siete pronti per seguire due nuove imperdibili puntate di Una vita? Tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata lunga che andrà in onda domani, 16 aprile 2022. Una vita torna con l’episodio 1366 di Acacias 38 e con l’episodio 1367 della soap spagnola. E non mancheranno i colpi di scena. Come avrete visto, Felipe ha studiato un piano di azione perfetto che ha messo Genoveva con le spalle al muro. Adesso la donna deve dimostrare di non avere nulla a che fare con il diabolico piano di Natalia, ma le vicine di casa, le crederanno? Dopo aver avuto un duro scontro con Felipe in mezzo alla strada, Genoveva convoca le signore del quartiere per offrire la propria versione dei fatti e smarcarsi dalle accuse del marito. Lolita non sembra essere molto convinta delle spiegazioni date da Genoveva ed è parecchio turbata da questa situazione. Come andrà a finire? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, ecco i dettagli.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 16 aprile 2022

Alodia sembra sul punto di cedere alle avances sempre più spinte di Ignacio, i due però vengono interrotti dall’arrivo di Bellita. Liberto organizza a casa sua le prove del complesso musicale, rischiando così di essere scoperto da Rosina.

Nutrendo ancora dei dubbi sul conto del nipote, Josè Miguel incarica Mendez di seguire Ignacio. Miguel e Daniela organizzano una cena romantica per Sabina e Roberto, che sembrano apprezzare molto il gesto. Quando Marcos rivela alla figlia di aver le prove che Felicia è stata avvelenata da Natalia, i due hanno un violento litigio e Anabel corre a cercare conforto tra le braccia di Aurelio. Mentre attende Felipe per andare a cena, Natalia viene aggredita per strada.

Lolita rimprovera ad Antonito di essere sempre più intollerante. Intanto, la notizia dell’aggressione a Natalia Quesada si diffonde per il quartiere: dapprima la principale sospettata è Genoveva, ma Roberto è sempre più convinto che il mandante sia Marcos. Roberto infatti ha visto Natalia litigare con l’uomo qualche giorno prima e ha capito che Marcos la stava in qualche modo minacciando… Felipe si mostra molto vicino a Natalia, e Fabiana e Lolita temono che finisca col farsi coinvolgere troppo. La registrazione del disco è stata anticipata e Bellita teme di non essere all’altezza.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 16 aprile 2022 alle 14,30 su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap andrà in onda fino alle 16,30 per poi dare la linea a Verissimo.