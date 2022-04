Beautiful anticipazioni: Vinny ha manomesso il test? Nessuno sospetta, almeno per ora

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani? Ormai i nodi sono venuti al pettine e, a dispetto di quanto Steffy si augurava, il risultato del test fatto non è stato quello che tutti si aspettavano. Le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani 17 aprile 2022, ci rivelano quelle che saranno le reazioni di tutte le persone coinvolte in questa vicenda. Steffy e Liam devono parlare anche con i loro genitori di quello che il test ha rivelato, il pubblico che segue con passione la soap americana inizia però ad avere qualche dubbio. Siamo davvero sicuri che Liam sia realmente il padre del bambino che Steffy aspetta e che Vinny non abbia manomesso il risultato del test? Questa è una domanda che continueremo tutti a farci vedendo le prossime puntate di Beautiful, nel tentativo di capire se c’è qualcuno che gioca sporco in questa storia… Ma vediamo adesso le anticipazioni di domani: vi ricordiamo che Beautiful andrà regolarmente in onda anche domenica di Pasqua su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 aprile 2022

Liam e Hope devono fare i conti con questa verità inaspettata. Fino alla fine hanno sperato che il test desse un risultato diverso e invece…Steffy ha parlato con suo padre del test e ha spiegato che il padre del bambino che aspetta è Liam. Ridge decide quindi di parlare anche con Thomas, che come tutti, era in attesa di conoscere questo risultato. E qui avremo un altro dubbio: siamo sicuri che Thomas non sappia nulla di quello che Vinny ha fatto? Lo scopriremo nelle prossime puntate nel frattempo, vedremo che anche Finn avrà una reazione un po’ diversa rispetto a quello che ci si aspettava. Il dottore aveva promesso a Steffy che qualunque fosse stato il risultato. lui sarebbe rimasto al suo fianco ma adesso che ha scoperto che il padre del bambino è Liam, inizia ad avere i primi dubbi…

Beautiful anticipazioni: Vinny ha davvero manomesso il test di paternità?

Nelle prossime settimane si cercherà di capire se davvero Liam è il padre del bambino di Steffy e possiamo dirvi che questa sarà una story line che durerà per qualche puntata. Una story line che tra l’altro avrà dei risvolti drammatici per alcune delle persone coinvolte in questa storia. Possiamo dirvi comunque che si, Vinny pare proprio aver manomesso il test ( sempre che poi nei prossimi mesi dalle puntate americane della soap, non arrivino clamorosi colpi di scena).