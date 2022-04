Una vita anticipazioni: Natalia e Felipe sempre più vicini, lei sarà uccisa?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 17 aprile 2022? Come sempre lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Una vita ci aspetta anche a Pasqua con la prima parte dell’episodio 1368, scopriremo domani che cosa è successo a Natalia e chi potrebbe averla aggredita. Sappiamo che Marcos aveva commissionato il suo omicidio ma adesso siamo di fronte anche a un’altra story line che potrebbe coinvolgere Genoveva. Sembra essere però certa una cosa: le ultime mosse di Natalia hanno portato Felipe a fidarsi di lei. La ragazza ha deciso di abbandonare il piano che aveva con la Salmeron o sta facendo ancora il doppio gioco abusando della fiducia di Felipe? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni, eccole per voi.

Vi ricordiamo che domani Una vita ci aspetta intorno alle 15,55 per poi dare la linea a Verissimo alle 16,30.

Una vita anticipazioni: la trama del 17 aprile 2022

Lolita rimprovera ad Antonito di essere sempre più intollerante. Intanto, la notizia dell’aggressione a Natalia Quesada si diffonde per il quartiere: dapprima la principale sospettata è Genoveva, ma Roberto è sempre più convinto che il mandante sia Marcos. Felipe si mostra molto vicino a Natalia, e Fabiana e Lolita temono che finisca col farsi coinvolgere troppo. La registrazione del disco è stata anticipata e Bellita teme di non essere all’altezza. Felipe decide di andare a fare visita a Natalia e le porta un mazzo di fiori. Nel frattempo l’avvocato parla con Mendez per cercare di capire che cosa sa su Natalia e su suo fratello. Quando Aurelio vede la complicità che c’è tra Felipe e Natalia, capisce che forse sua sorella si sta lasciando realmente coinvolgere sentimentalmente e per questo decide di parlarne con Genoveva….Anabel discute con Aurelio e rifiuta di accettare il coinvolgimento del padre nell’aggressione di Natalia.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 17 aprile 2022 su Canale 5.