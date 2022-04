Una vita anticipazioni: Natalia e Felipe sempre più vicini. Genoveva e Aurelio tramano contro

Che cosa succederà nella puntata di Una vita che va in onda domani su Canale 5? Nel giorno di Pasquetta la programmazione di Canale 5 resta la stessa con qualche eccezione: le soap andranno in onda mentre non vedremo Uomini e Donne. Torniamo quindi alle anticipazioni di Una vita per la puntata del 18 aprile 2022. Domani sarà trasmessa la seconda parte dell’episodio 1368, e scopriremo come procedono le indagini per capire chi ha fatto del male a Natalia. E’ stato Marcos a commissionare tutto oppure è stata Genoveva? Aurelio ha deciso di raccontare a Genoveva quello che sta succedendo tra Natalia e Felipe, convinto del fatto che sua sorella, si stia avvicinando troppo all’avvocato…La Salmeron ovviamente, conferma al suo complice di non avere nulla a che fare con l’aggressione che Natalia ha subito e anzi, si informa delle sue condizioni di salute.

Una vita anticipazioni: la trama della puntata di domani 18 aprile 2022

Anabel discute con Aurelio e rifiuta di accettare il coinvolgimento del padre nell’aggressione di Natalia. Al ristorante, Miguel festeggia la vittoria della causa per l’eredità di Camino. Soledad cerca di consolare Anabel e allo stesso tempo di stare vicina anche a Marcos che sta perdendo contatto con sua figlia. Intanto Fabiana e le altre domestiche vorrebbero che Casilda si desse una calmata e smettesse di credere che il ragazzo arrivato ad Acacias 38 possa essere Martin. Liberto convince Servante a riprendere le prove del complesso. Casilda insegna ad Alodia a ricamare delle iniziali su un fazzoletto. Bellita prova le canzoni che ha scelto per il disco e Alodia sembra apprezzare. Marcos decide di convocare a casa sua Miguel. L’imprenditore sembra essere convinto del fatto che Miguel possa essere l’uomo perfetto per sua figlia e chiede al giovane di tornare a lavorare con lui ma anche di fare il possibile per riconquistare Anabel. Probabilmente però ormai è davvero troppo tardi visto che la ragazza sembra essere follemente innamorata di Aurelio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5.